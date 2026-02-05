

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Massimo Lovati, "se verrà sentito" in aula a Milano "svelerà tante cose sull'omicidio di Garlasco, cioè spiegherà il perché lo studio Giarda ha messo in atto la macchinazione e questo inciderà anche sul processo di Garlasco". Lo svela all'Adnkronos l'avvocato Fabrizio Gallo facendo riferimento al processo per diffamazione che vede l'ex difensore di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, imputato per diffamazione nei confronti di Enrico e Fabio Giarda, ex legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto del 13 agosto 2007.

