

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Andrea Sempio ha acconsentito spontaneamente, e senza rifiutarsi, a farsi prendere le misurazioni corporee dimostrando piena collaborazione" con la richiesta della consulente della Procura di Pavia, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, di effettuare misurazioni antropometriche per verificare la dinamica del delitto di Chiara Poggi che vede il 37enne nuovamente indagato per l'omicidio in concorso. Agli approfondimenti eseguiti nell'istituto di Medicina legale di Milano che riguardano statura, peso, misura dei piedi dell'indagato ha preso parte anche il consulente tecnico Armando Palmegiani oltre ai difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia.

