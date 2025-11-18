

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Dopo le 'scintille' un incontro per "rasserenare il clima nel rispetto di ruoli e funzioni di opposte parti del processo". Stamane, in Procura generale a Brescia, si è tenuto un incontro di circa 90 minuti tra l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, il procuratore generale Guido Rispoli, l'avvocato generale Domenico Chiaro e il procuratore capo Francesco Prete. Un lungo colloquio che viene definito "molto cordiale e trasparente" in cui le parti "hanno scambiato reciproche opinioni sui procedimenti in corso, confrontandosi con franchezza".

Un faccia a faccia che arriva all'indomani delle motivazioni con cui il Riesame ha annullato i tre decreti - due sulla presunta corruzione legata ad Andrea Sempio e una sul cosiddetto 'sistema Pavia - disposti dalla Procura di Brescia sui sequestri di telefoni, computer, hard disk e altri dispositivi informatici.

Sabato 15 novembre, in una nota, i due magistrati bresciani Rispoli e Prete avevano precisato di non gradire gli "attacchi sopra le righe" del legale Aiello dicendosi convinti che "la continenza ed il rispetto per il contraddittore debbano ispirare la condotta di ogni parte processuale". Da parte sua, Aiello - amareggiato per l'assenza della pubblica accusa nell'udienza sul secondo Riesame sul caso Garlasco - non aveva risparmiato frasi forti. "Ritengo con convinzione che falsità e approssimazioni non dovrebbero costituire le condizioni per aggressioni senza precedenti di un ex magistrato incensurato con 44 anni di specchiata carriera".

