

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - Gli ex avvocati di Andrea Sempio, Federico Soldani e Simone Grassi, vengono ascoltati come testimoni dalla Procura di Brescia che indaga sull'accusa di corruzione per l'archiviazione di Andrea Sempio, nuovamente indagato per il caso Garlasco. Nella nuova indagine risultano indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e Giuseppe Sempio, rispettivamente come corrotto e corruttore. Il padre dell'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi avrebbe pagato per incassare l'archiviazione nel 2017 è la tesi accusatoria, mentre lui sostiene che i soldi prestati dai familiari siano serviti per pagare in nero il pool difensivo, cioè i due legali che vengono ascoltati oggi e Massimo Lovati che potrebbe essere anche lui sentito a breve.

