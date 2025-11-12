

(Adnkronos) - Il "biglietto d'invito" è stato ricevuto da Lovati nella tarda mattinata di oggi ed è stato notificato dalla Guardia di finanza del gruppo Pavia. Da quanto si apprende l'ex avvocato di Sempio varcherà da solo la porta d'ingresso della Procura per raggiungere l'ufficio della sostituta procuratrice Moregola, titolare, insieme al procuratore capo Francesco Prete, del fascicolo d'indagine. Lovati che non ha mai nascosto di essere stato pagato in nero dalla famiglia Sempio non rischierebbe, anche se dovesse ribadire alla pm di non aver emesso fattura per il suo lavoro, di dover rispondere di un reato fiscale perché sotto soglia.

