

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo assunto la perizia nel contraddittorio, sono state fatte le domande in particolare alla dottoressa Albani (e anche agli altri due periti) che ciascuna parte riteneva importanti e sappiamo benissimo che su due unghie di due mani diverse c'è un Dna misto, non consolidato, parziale perché non è un profilo completo e con delle criticità, ma abbiamo sicuramente un dato significativo che esclude Alberto Stasi". Lo afferma l'avvocata Giada Bocellari, da sempre legale di Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Chiara Poggi al termine dell'incidente probatorio che vede al centro il nuovo indagato Andrea Sempio per il concorso nel delitto di Garlasco.

La genetista Denise Albani ha ribadito la compatibilità per Sempio, un elemento che da solo non basta per costruire un'accusa contro il nuovo indagato. "Sempio non verrà condannato per il Dna, questo elemento va valutato insieme a tutto il resto degli elementi" aggiunge l'avvocata. "Stasi non può rendere dichiarazioni, non è opportuno che lo faccia, non lo riteniamo nella maniera più assoluta utile in questo momento" aggiunge prima di lasciare la parola al collega, l'avvocato Antonio De Rensis: "Alberto Stasi è corso a dare il suo Dna, si è sempre fatto interrogare ed oggi era qui".

