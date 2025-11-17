

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - "Sono soddisfatto: il tribunale del Riesame ha ristabilito la verità. Il nuovo annullamento - il secondo decreto della Procura di Brescia ricalcava sostanzialmente le motivazioni del primo già in precedenza annullato - ha recepito tutte le mie censure ed è in linea con la giurisprudenza della Cedu e della Cassazione". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Marco Casali difensore del maresciallo Giuseppe Spoto (non indagato) dopo che sono state rese noto le motivazioni con cui il Riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro per il caso Garlasco.

Per gli inquirenti, Spoto insieme all'ex collega Silvio Sapone - sentito a lungo oggi in procura come testimone - si sarebbero resi protagonisti di alcune "anomalie" che avrebbero portato l'ex procuratore aggiunto Mario Venditti ad archiviare frettolosamente, nel 2017, la posizione di Andrea Sempio, ora nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. "Spoto, al momento, non ha ricevuto alcuna convocazione" per essere sentito come testimone, fa sapere l'avvocato.

