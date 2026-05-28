

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - "Siamo stupiti dalla tempistica" della Procura di Pavia - che ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco -, "perché ci aspettavamo un confronto sui dati oggettivi per trovare il reale assassino di Chiara Poggi e capire se potesse essere, in base a elementi tecnici, Sempio". Lo affermano gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti.

"Sorprende che invece di cercare il contraddittorio si cerchi di trovare l'assassino ideale. In questo processo non va cercato l'assassino ideale, va cercato l'assassino di Chiara Poggi" ribadiscono i difensori.

