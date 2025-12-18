

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Siamo molto, molto soddisfatti. Abbiamo chiesto chiarimenti e abbiamo ritenuto risposte molto, molto, molto soddisfacenti su Andrea Sempio, sul valore probatorio di questa prova. Al mille per mille le obiezioni e le critiche che io avevo anticipato sono state confermate, quel dato sul Dna non è né una prova, né un indizio". Lo afferma Liborio Cataliotti, difensore con la collega Angela Taccia, di Andrea Sempio al termine dell'udienza che chiude l'incidente probatorio sul nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

