

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Credo che di processuale ci sia poco in questa vicenda, è un enorme spettacolo mediatico". Lo afferma Francesco Compagna, legale della famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, al termine dell'incidente probatorio su Andrea Sempio

"L'analisi della spazzatura parte da Stasi (condannato in via definitiva, ndr) e dalla bugia che Chiara era allergica al latte, poi scopriamo che sulla cannuccia dell'Estathé c'è il Dna è del fidanzato e che lei non ha fatto colazione con i suoi assassini. Purtroppo in questo processo complesso capita che qualcuno si faccia convincere, ma la verità è che le unghie sono prive di significato, visto che la vittima non si difende e giocare su un dato che non è scientifico è una follia" aggiunge.

"C'è chi cerca di valorizzare al massimo quello che ha, anche se quello che ha è nulla e questa svolta non arriva mai. Anche dopo l'incidente probatorio fatico a costruire una dinamica fattuale su Sempio che ha senso. Si è voluto spaccare il capello in quattro, ma la perita Albani ha ribadito che non si può dire come, dove e quando quella traccia viene lasciata e quindi in aula non ha valore" conclude il legale.

