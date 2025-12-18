

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Vedere Alberto Stasi non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione". Lo afferma Gian Luigi Tizzoni, da sempre legale della famiglia di Chiara Poggi, a chi gli chiede la sensazione nel rivedere - a dieci anni dalla condanna definitiva a 16 anni di carcere del fidanzato della vittima - l'assassino della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

I consulenti della famiglia stanno facendo alcuni approfondimenti su alcuni oggetti (cavigliera, orecchini) che Chiara Poggi indossava il giorno del delitto. "Depositeremo gli esiti degli esami sugli oggetti di Chiara. Non siamo ingenui, nonostante qualche mio collega lo ritenga, per cui abbiamo la legittima disponibilità degli oggetti e trarremo le nostre conclusioni" conclude Tizzoni.

