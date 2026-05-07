Milano, 7 mag. (Adnkronos) - La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l'atto ufficiale che viene inviato via pec alle parti.
**Caso Garlasco: chiusa indagine su Sempio, per Procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi**
7 maggio, 2026 • 14:33
Milano, 7 mag. (Adnkronos) - La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nelle prossime ore verrà notificato il 415 bis, cioè l'atto ufficiale che viene inviato via pec alle parti.