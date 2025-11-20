

(Adnkronos) - Diversamente da quanto scritto erroneamente prima (facendo riferimento a Sempio, ndr), i carabinieri di Milano, in possesso di un decreto di perquisizione, si sono presentati alla porta della casa di Garlasco di proprietà della famiglia Sapone, abitazione che non sarebbe stata mai occupata dall'ex militare e che ora risulta affittata. Su quanto accaduto in giornata il difensore dell'ex carabiniere è deciso ad andare fino in fondo per capire la mancata ricezione del decreto di perquisizione, elemento da cui sarebbe possibile desumere quali sono gli elementi raccolti dalla procura. Sapone è già stato ascoltato in due occasioni: la prima lo scorso 26 settembre, giorno delle perquisizioni; la seconda pochi giorni fa in Procura a Brescia.

