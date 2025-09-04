

Milano, 4 set. (Adnkronos) - La corte d'Appello di Brescia ha fissato per il prossimo 29 ottobre l'udienza del processo di appello bis a Piercamillo Davigo per rivelazione del segreto d’ufficio, in relazione alla vicenda dei verbali resi dall'avvocato Piero Amara sulla 'Loggia Ungheria'.

Nel marzo 2024 la Corte d'Appello di Brescia aveva confermato la condanna di primo grado per l'ex componente del Csm e magistrato simbolo del pool di Mani Pulite a un anno e tre mesi (pena sospesa). Lo scorso dicembre i giudici della sesta sezione penale della Cassazione avevano poi annullato con rinvio la parte della sentenza d’appello sulla rivelazione a terzi dei verbali, mentre avevano dichiarato irrevocabile la responsabilità per quanto riguarda la condotta contestata in concorso.

E così a fine ottobre si aprirà, davanti alla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Brescia, una sezione diversa da quella che nel 2024 condannò il magistrato ora in pensione, il processo d'appello bis. L'udienza - si legge nel decreto di citazione - si terrà in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti e dei difensori. Nel procedimento è parte civile l’ex consigliere del Csm Sebastiano Ardita. Davigo è difeso dagli avvocati Davide Steccanella e Franco Coppi.

