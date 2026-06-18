

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Il primo pneumatico prodotto in Arabia Saudita da Pirelli arriverà entro metà 2027”. Lo ha detto Andrea Casaluci, Ceo di Pirelli, durante il livestream che Adnkronos ha dedicato al Fii Priority Europe, il summit europeo del Fii Institute, la piattaforma nata in Arabia Saudita e cresciuta negli ultimi anni come uno dei principali luoghi di incontro tra fondi sovrani, grandi investitori, governi, imprese globali e innovatori. Lo pneumatico, specifica il Ceo di Pirelli, sarà “il primo in assoluto ad essere prodotto nel Paese”.

Nel 2023 il Public investment fund (Pif) dell’Arabia Saudita e Pirelli hanno siglato un accordo di joint venture per la costruzione di una fabbrica di pneumatici in Arabia Saudita. Il Pif ha una quota del 75% della Jv, mentre Pirelli ha il restante 25%.

“Credo che il sistema Italia, e il sistema Europa, sia un bacino straordinario di innovazione. Il nostro progetto di cybertire e pneumatici intelligenti, ad esempio, si sviluppa in Italia e si avvale di partnership europee. Quando invece parliamo di diversificazione geografica, dei rischi della supply chain, di tutti i fattori fondamentali per la competitività in un mondo che è sempre meno prevedibile e sempre più esposto a volatilità o a fenomeni di crisi geopolitica, allora sì, credo che essere con le produzioni vicino ai clienti finali sia un fattore competitivo fondamentale. Pirelli da anni sta investendo per far crescere la capacità produttiva negli Stati Uniti, nell'Arabia Saudita, così come ha fatto in passato in Cina e in tutti i mercati dove vediamo un'opportunità di crescita”, sottolinea Casaluci

