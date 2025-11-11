

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo piena consapevolezza delle criticità che i giovani incontrano nell’acquisto della prima casa, e proprio per questo abbiamo scelto di intervenire in modo concreto. Abbiamo infatti rifinanziato con 75 milioni di euro, attraverso il decreto Anticipi, uno strumento preziosissimo come il Fondo di Garanzia Mutui. Si tratta di una misura che consente di garantire fino all’80% dell’importo del mutuo per gli under 36 e per le famiglie numerose con reddito basso". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a L’aria che tira su La7.

"Questo fondo di garanzie ha coperto il 21% di tutti i mutui erogati in Italia. È la risposta più efficace che si possa dare a una difficoltà reale, e continueremo a sostenere e potenziare questo fondo anche nei prossimi anni, perché crediamo che favorire l’accesso alla casa significhi anche investire sul futuro del Paese", conclude.

