

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Gli ultimi annunci sul piano casa della premier Meloni risalgono a fine agosto. Non solo non si è materializzato nulla ma in manovra hanno messo zero, nemmeno quel poco che li avevamo spinti a mettere lo scorso anno. E mi ha fatto sorridere con amarezza la presidente del Consiglio che parla di un grande piano di 100mila alloggi. Le vorrei segnalare solo una cosa: in Italia ci sono 100mila alloggi pubblici sfitti perchè mancano le manutenzioni. Allora, prima degli annunci, mettiamo subito risorse per recuperare le case che esistono già". Lo dice Elly Schlein alla conferenza sulla casa la Nazareno.

