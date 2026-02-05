Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "C'è una misura" del governo "che punta a velocizzare gli sfratti senza preoccuparsi di fornire qualsiasi alternativa, scaricando sui sindaci l'onere di costruire queste alternative. Chiedo alla destra di fermarsi. Riflettiamo insieme su quali siano le risposte da dare alla società. I bisogni delle persone non si dividono a compartimenti stagni". Lo dice Elly Schlein alla conferenza sulla casa al Nazareno.
Casa: Schlein, 'destra vuole velocizzare sfratti, si fermi'
5 febbraio, 2026 • 18:13
