

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Si è chiuso il ciclo di incontri “Insieme per il diritto all’abitare”, promosso dalle europarlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis (The Left) e Benedetta Scuderi (Verdi/ALE) a Torino, Milano e Genova. Durante gli appuntamenti, Salis e Scuderi si sono confrontate con esponenti delle amministrazioni locali, attivisti e attiviste, movimenti e realtà territoriali, creando una piattaforma comune per l’elaborazione di risposte concrete alla crisi abitativa". Si legge in una nota.

“Usare soldi pubblici per costruire di più e a prezzi di lusso non è la soluzione. Sia in Ue che in Italia con il governo Meloni la strada intrapresa è quella che porta all’aumento della disuguaglianza sociale. Il diritto all’abitare è un diritto primario: non solo si deve garantire in modo adeguato, ma si deve anche porre in relazione alla fruibilità di spazi sociali e di comunità", affermano Salis e Scuderi.

"Gli incontri sono stati molto partecipati e per questo ringraziamo le tante realtà territoriali intervenute, che sono lo specchio delle moltissime istanze dell’emergenza abitativa e che lavorano da anni sui territori per resistere alla deriva speculativa che tratta la casa come una merce e non come un diritto. Abbiamo visto tanta voglia di continuare a collaborare, adesso andremo avanti nella battaglia rafforzando queste sinergie con una proiezione concreta nella nostra attività parlamentare”.

