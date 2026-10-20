

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - “La rigenerazione urbana dovrebbe essere il tema dominante del dibattito italiano, perché rappresenta l’unica prospettiva reale di sviluppo, quantitativo e qualitativo, del nostro Paese, che ha nel territorio la sua principale risorsa”. Lo ha dichiarato Federico Filippo Oriana, presidente di Aspesi, intervenendo a “Comunicare l’Abitare 2026”, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura a Roma. Oriana ha sottolineato la necessità di fare chiarezza sul tema della rigenerazione urbana, anche alla luce delle idee ancora confuse emerse dal sondaggio presentato nell’ambito dell’iniziativa. “C’è una sensibilità potenziale, ma anche molta confusione. La rigenerazione urbana è qualcosa di molto concreto e possibile, soprattutto in un Paese come l’Italia, che dispone di un patrimonio territoriale straordinario”, ha osservato.

Una risorsa che, secondo il presidente di Aspesi, richiede però interventi di riqualificazione, in particolare nelle grandi città. “Una parte significativa del territorio, soprattutto a Milano e a Roma, è compromessa da edifici ex produttivi inutilizzati e abbandonati, lasciati al degrado e allo spreco, con rischi anche per la salute, l’ambiente e la sicurezza”, ha spiegato, evidenziando l’urgenza di recuperare questi spazi e restituirli a un uso civile, economico e produttivo. La rigenerazione urbana, ha aggiunto Oriana, non riguarda soltanto lo sviluppo economico e sociale, ma si intreccia direttamente con la questione abitativa. “Nel tema della rigenerazione si salda anche la grande problematica dell’emergenza abitativa. Parlare di casa e parlare di rigenerazione urbana sono due concetti, e auspicabilmente due fenomeni, assolutamente convergenti e complementari”, ha concluso.

