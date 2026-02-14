Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "In merito alle notizie riportate dalla stampa sulla proposta di legge in materia di disciplina condominiale, si precisa che la pdl in questione è stata formalmente ritirata. Non è pertanto all’esame della Camera dei deputati alcun testo riconducibile a quella iniziativa parlamentare." Lo puntualizza il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio, Elisabetta Gardini.
Casa: Gardini, 'ritirata proposta di legge su condomini'
14 febbraio, 2026 • 08:33
