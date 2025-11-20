

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "L’Italia è un grande Paese grazie ai suoi italiani, a quelli che vivono in patria e a quelli che vivono all’estero. Non sono cittadini di serie B e non possiamo continuare a trattarli come un bancomat a distanza". Così il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe intervenendo alla Camera dei deputati sulla proposta di modifica dell’Imu, che prevede l’esenzione per gli immobili non locati dei cittadini italiani residenti all’estero.

La casa in Italia non è un bene economico qualsiasi, ma un "legame affettivo, culturale e storico" con il Paese, sottolinea. "Lo Stato deve smettere di tassare questo legame e riconoscere gli italiani all’estero come una risorsa strategica per l’Italia, non come un semplice gettito fiscale". "Investire in questo legame affettivo significa portare persone, risorse, viaggi, consumi nei territori: dietro ogni casa di un italiano all’estero ci sono ritorni, famiglie, storie che si intrecciano con la nostra economia reale". La doppia imposizione fiscale "è un meccanismo ingiusto che allontana, invece di avvicinare, chi vorrebbe mantenere o rafforzare il proprio rapporto con l’Italia". Con questo provvedimento "non stiamo facendo un favore a qualcuno stiamo correggendo una stortura che ha colpito proprio quei connazionali che continuano a sentirsi italiani, anche vivendo lontano".

"Se smettiamo di trattare gli italiani nel mondo come un bancomat e iniziamo a considerarli davvero una parte viva della nostra comunità nazionale, possiamo trasformare l’inverno demografico dell’Italia in una nuova estate demografica. Il rientro, anche temporaneo, di tanti connazionali e dei loro figli passa anche da scelte fiscali come questa". "Con questa proposta il governo rafforza il legame con una diaspora che supera i 7 milioni di italiani e riafferma l’importanza degli italiani all’estero come ambasciatori dell’Italia nel mondo e come parte essenziale del futuro del nostro Paese", conclude.

