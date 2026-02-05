

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Il Piano casa del governo non partirà, non c'è un progetto, non c'è una visione". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga nel suo intervento alla conferenza nazionale 'La Casa è un diritto. Le proposte del Pd, le bugie del governo, le novità dall'Europa' in corso al Nazareno.

"Noi stiamo lavorando su una proposta, in una discussione su un provvedimento incardinato alla Camera dei deputati insieme ad altre opposizioni, per tradurre le nostre proposte, per finanziare davvero la dotazione dell'edilizia residenziale pubblica -ha spiegato Braga-. Non ci auguriamo di trovare attenzione del governo, ma siamo convinti che vadano sfidati sul terreno della concretezza rispetto agli annunci di questi anni".



