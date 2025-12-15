

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Utile il confronto con chi ogni giorno si occupa del problema della casa, una questione che incrocia il più delle volte altre fragilità e che tocca città grandi, medie e piccole. Le proposte avanzate oggi alla Camera dagli assessori e delle assessore raccolgono molte proposte e iniziative legislative elaborate dal Pd in questi mesi e aiutano a riaccendere i riflettori su un tema completamente escluso dalla manovra se non per l’azzeramento di tutti i fondi a cominciare da quello sulla morosità incolpevole, scaricando sui comuni ogni responsabilità". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Piano casa nazionale.

"Il Governo e il Ministro Salvini sono totalmente assenti. Manca qualsiasi risposta sull’edilizia residenziale pubblica e una legge che regoli gli affitti brevi. Ma manca soprattutto la volontà politica: abbiamo assistito a molti annunci di piani casa, alla creazione di qualche tavolo ma a nessuna risposta strutturale. E invece serve una politica che favorisca l’incontro tra domanda e offerta; va rilanciato il canone concordato; occorre dare maggiori garanzie per l’affitto anche ai piccoli proprietari. Noi continueremo con le altre forze di opposizione a sostenere la voce dagli amministratori nelle loro richieste che si misurano con una questione centrale per il paese e per l’alternativa di governo".

