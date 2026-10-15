

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Basta guardare quello che abbiamo fatto negli ultimi giorni. Basta guardare nelle agende dei nostri dicasteri, stiamo lavorando affinché possa essere volontariamente prorogato” il price cup sui carburanti “per il tempo necessario”. Lo afferma il ministro per le Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’evento Adnkronos Q&A ‘Sostenibilità, le nuove parole chiave’. Le azioni dell’esecutivo dimostrano “come questo governo non si limiti e fronteggiare l’emergenza con efficacia ma contemporaneamente su ogni dossier lavora a delle riforme organiche, che a volte hanno bisogno di anni per dispiegare i propri effetti, ma bisogna farlo fin da adesso”, sottolinea il ministro.

“Per la Transizione 5.0 ho chiesto al ministro Giorgetti che siano assicurate risorse corrispondenti al successo della misura già dimostrato, di avere il suo utilizzo in nuova versione” con risorse nazionali e che “sia resa strutturale, con una programmazione di bilancio anche per il 2029 e poi via via per gli anni successivi, ha detto ancora Urso aggiungendo: “Oggi la misura è triennale” ma “dobbiamo renderla strutturale. E in più dobbiamo ampliare l'utilizzo anche al software, al cloud, e riteniamo siano assolutamente importanti per la nostra impresa. Questo può accadere all'interno del piano di Transizione 5.0 o anche con altra strumentazione, l'importante è che accada”.

“Il decreto Imprese penso che sarà portato al Consiglio dei ministri entro il mese di novembre”, ha affermato Urso, rispondendo a una domanda sui tempi del provvedimento. E ha spiegato che l’obiettivo è arrivare all’approvazione definitiva “nella prima parte di gennaio”, indicando una stima di circa 60 giorni dal passaggio in Cdm. “Due mesi dal 20 novembre, quella potrebbe essere la nostra tempistica”. Il ministro ha aggiunto che il decreto è “in corso di elaborazione” ed è importante “sia sul fronte della semplificazione sia su quello dell’efficientamento energetico”. E ha quindi sottolineato che sia il disegno di legge sulla concorrenza sia il decreto Imprese “troveranno pieno compimento nella legge di bilancio, anche per quanto riguarda l’attribuzione di risorse”.

Quanto al disegno di legge sulla concorrenza, che contiene anche la riforma della rete dei carburanti, sarà approvato “entro la sessione di bilancio”, quindi entro dicembre. "Questo è il nostro obiettivo", ha detto ancora il ministro aggiungendo che "il provvedimento è un collegato alla manovra economica e il dibattito deve iniziare in commissione alla Camera. Il disegno di legge sulla concorrenza, così come il Decreto Imprese, troverà poi pieno compimento nella legge di bilancio anche per quanto riguarda l'attribuzione di risorse".

Urso ha aggiunto che, al massimo, l’approvazione potrà avvenire “nelle prime settimane di gennaio”. "Evidenzio come sia il quarto disegno di legge annuale sulla concorrenza in quattro anni. Nei precedenti 15 anni furono fatte solo due leggi annuali sulla concorrenza. Questo la dice lunga su quello che questo governo ha fatto, con lungimiranza, per il sistema produttivo e per i consumatori italiani", ha affermato.

