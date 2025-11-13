

Londra, 13 nov. (Adnkronos) - Sembra che re Carlo stia preparando la tenuta di Sandringham per dare il benvenuto al fratello Andrew Mountbatten-Windsor, sfrattato dalla Royal Lodge a causa dello scandalo Epstein (oltre che per il fatto di non aver pagato alcun affitto per la megaresidenza da 30 stanze nel parco di Windsor, dove ha abitato per 20 anni).

Le foto pubblicate sul nuovo numero di Country Life mostrano il sovrano intento nella cura dei giardini della tenuta nel Norfolk, quasi - coincidenza di tempi - a voler accogliere nel migliore dei modi l'ex duca di York, dopo avergli tolto i titoli reali.

Il nuovo numero del magazine, che uscirà domani in occasione del 78esimo compleanno del re, mette in prima pagina il programma di restauro di Sandringham, compresi gli ingenti lavori nei giardini della tenuta. Carlo è raffigurato sulla copertina della rivista in una foto scattata da Millie Pilkington, che ha ritratto i figli del principe e della principessa del Galles per le foto ufficiali del compleanno. Nel 2017, Carlo ha preso in carico la gestione della tenuta di Sandringham, che si estende su oltre 8mila ettari, da suo padre, il principe Filippo, e ha iniziato a trasformare la fattoria in azienda agricola biologica e a riprogettare i giardini, i boschi e il parco.

Negli ultimi tre anni, il re ha avviato un importante programma di ristrutturazione dei terreni e ha riprogettato 25 ettari di boschi e giardini della tenuta. Ha ricostruito il giardino topiario e il giardino delle meridiane. Ora ospita piante utilizzate nei rimedi omeopatici e comprende un sentiero di 400 metri tra le magnolie.

La rivista descrive i nuovi giardini come "il frutto della determinazione del sovrano, non solo di dare alla grande casa un ambiente appropriato alla sua architettura e alla sua storia, ma anche di piantare un bellissimo giardino che i visitatori possano ammirare e da cui possano trarre ispirazione". Quando andrà via da Windsor, Andrea sarà ospitato in alloggi privati nella tenuta del re nel Norfolk. Sebbene non sia ancora noto in quale proprietà si trasferirà, York Cottage e Wood Farm sembrano essere state escluse. Tuttavia, nel paradiso della tenuta c'è una caratteristica che potrebbe non essere del tutto accogliente: un labirinto in cui gli ospiti possono facilmente perdersi. Charles ha detto all'editorialista di Country Life (e chissà se ha pensato a uno scherzo da fare presto al fratello): "Non c'è niente di più divertente che perdersi in un labirinto".

