

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - "La novità è che si tratta di un volume unico, un bellissimo volume di 800 pagine, con 300 ristoranti e 300 cantine, ciascuna con due etichette. E quest'anno un ristoratore su tre e un produttore di vino su tre sono nuovi ingressi". Così Emilio Carelli, direttore de L'Espresso, a margine della presentazione della Guida d'Italia 2027, ora in corso all'Hangar Bicocca di Milano.

Un progetto editoriale che attraversa il Paese dalla Valle d'Aosta alla Sardegna, con l'obiettivo di "far conoscere il patrimonio enogastronomico italiano", come spiega Carelli.

"Nel 2027 avremo anche una pubblicazione trimestrale delle Guide de L'Espresso, e poi da gennaio", conclude il direttore, "ci sarà un'app che permetterà di prenotare delle esperienza gastronomiche, sia nei ristoranti sia nelle enoteche".

