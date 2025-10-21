

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Lo stanziamento di 10,5 milioni di euro per la Regione Campania, annunciato dal ministro Nordio e destinato alla formazione professionale dei detenuti, è una notizia che accogliamo con grande favore, poiché rappresenta un passo concreto verso un sistema penitenziario più giusto, umano e orientato al futuro”. Così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e capogruppo FI in commissione Ecomafie.

“Più volte, durante gli incontri con i direttori e i dirigenti degli istituti penitenziari campani - prosegue - avevo sollecitato il ministero della Giustizia, e in particolare il viceministro Sisto, che ha sempre dimostrato grande attenzione su questo tema, affinché venissero finanziate attività di formazione finalizzate non solo a fornire ai detenuti strumenti concreti per il reinserimento nella vita sociale una volta scontata la pena, ma anche a valorizzare e promuovere le figure dei docenti e i mestieri della nostra tradizione”.

“Questo stanziamento rappresenta dunque un investimento nelle persone e nel futuro, offrendo non solo nuove opportunità e competenze, ma anche e soprattutto la possibilità di una vita migliore per i detenuti e le loro famiglie”, conclude.

