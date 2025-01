Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "In realtà nel nostro paese il fine pena mai, cioè l'ergastolo, non esiste. La legge prevede la possibilità per tutti i cittadini condannati alla pena dell'ergastolo, dopo 26 anni di comportamento corretto in carcere e un percorso nel quale si può valutare la rieducazione, l'ammissione alle cosiddette pene alternative. Ad esempio alla semilibertà, il cittadino può uscire dal carcere e svolgere una'azione nel sociale, persino i condannati al carcere ostativo. Tra quello che c'è scritto, cioè fine pena mai, e quello che avviene nella realtà c'è una differenza che rende compatibili anche queste condanne con il principio costituzionale dell'articolo 27 della Costituzione". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia intervenendo all'incontro organizzato dal Centro Pio La Torre.