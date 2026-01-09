Roma, 9 gen (Adnkronos) - "In Italia non ci sono abbastanza posti nelle carceri e il governo sta facendo un piano per coprire la carenza di posti: 11mila nuovi posti da qui alla fine del 2027 è l'obiettivo". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.
Carceri: Meloni, 'serve risposta strutturale, piano per 11mila nuovi posti entro 2027'
9 gennaio, 2026 • 12:22
