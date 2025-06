Roma, 30 giu. (Adnkronos) - La situazione delle carceri richiede una serie di interventi da attuare "per rispetto dei valori della nostra Costituzione, per rispetto del vostro lavoro, per rispetto della storia del Corpo di Polizia penitenziaria, per rispetto dei suoi caduti vittime del terrorismo e della criminalità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il capo del Dap, Stefano Carmine De Michele, ed una rappresentanza della Polizia penitenziaria.