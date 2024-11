Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Chissà se il sottosegretario Delmastro ha provato “intima gioia” anche nell’apprendere delle torture al carcere di Trapani per cui oggi sono scattati gli arresti per 11 agenti della Polizia Penitenziaria. In attesa di conoscere i sentimenti di Delmastro e che si faccia massima chiarezza su quanto avvenuto è da respingere al mittente la richiesta dei sindacati della Polizia Penitenziaria di modificare il reato di tortura”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.