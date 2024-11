Roma, 15 nov (Adnkronos) - "In seguito alle gravi affermazioni del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, Italia Viva presenterà una mozione di censura con richiesta di dimissioni". Lo rende noto Iv.

"È inaccettabile che un membro del Governo, che ha giurato sulla Costituzione, pronunci parole tanto violente e contrarie ai principi su cui si basa la nostra Carta. Ci auguriamo che tutti i partiti che si riconoscono in quei valori garantisti la votino, compresi quelli, come Forza Italia, che siedono in maggioranza", aggiunge l’ufficio stampa di Italia Viva.