Roma, 28 lug. (Adnkronos) - “I dati del rapporto di Antigone sono allarmanti: in meno di tre anni i ragazzi detenuti negli istituti penali per minorenni sono aumentati del 50%. Un dato drammatico, che ha una origine evidente nelle norme repressive introdotte dal decreto Caivano voluto dal Governo Meloni. Il carcere è diventato la risposta automatica alla fragilità sociale. È un fallimento di civiltà”. Lo dichiara la deputata Michela Di Biase, componente della commissione Giustizia, commentando il rapporto semestrale dell'associazione Antigone sul sistema penitenziario.

“Nel settembre 2023 – prosegue Di Biase – il Governo ha scelto di ampliare l’utilizzo della custodia cautelare per i minorenni, restringendo drasticamente l’accesso alle misure alternative. Il risultato? Oggi negli IPM ci sono 586 giovani, di cui 355 minorenni, spesso in condizioni disumane: materassi a terra, igiene assente, celle chiuse tutto il giorno, attività scolastiche sospese. In 8 istituti su 17 si registra sovraffollamento, un fenomeno che non si era mai visto prima nei penitenziari minorili”, prosegue la deputata.

“Colpisce poi che il 63,5% di questi ragazzi non abbia una condanna definitiva e che tra i minorenni questa percentuale arrivi quasi all’80%. Parliamo di adolescenti per i quali la custodia in carcere dovrebbe essere l’extrema ratio, non la regola. E invece - sottolinea la deputata dem –si sceglie la scorciatoia repressiva, scaricando sulle carceri il fallimento delle politiche educative, sociali e di inclusione. Serve un cambio di rotta: più investimenti su scuola, servizi sociali, percorsi educativi e misure alternative, meno carcere e meno propaganda securitaria. I giovani non si salvano con la repressione - conclude Di Biase - ma con il dialogo, l'inclusione e la fiducia”.