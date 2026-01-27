

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Fontana ha dato notizia in Capigruppo di una lettera del ministro Nordio sulle modalità delle visite dei parlamentari nelle carceri. Il presidente ci ha fatto una sintesi ma noi, come le altre opposizioni, abbiamo chiesto copia della lettera. Siamo interessati a capire il perché di queste raccomandazioni del ministro. Se le finalità sono inibitorie di un diritto, un tentativo indebito di ingerenza sui diritti dei parlamentari, non troverà soddisfazione". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.



