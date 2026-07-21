

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari (Brent), la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,1 euro/litro e la benzina a soli due centesimi e mezzo dal massimo dell’anno toccato in maggio.

Questa mattina 21 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,942 €/l per la benzina (+7 millesimi rispetto a ieri), 2,107 €/l per il gasolio (+16), 0,745 €/l per il Gpl (-2) e 1,576 €/kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,032 €/l per la benzina (+7), 2,181 €/l per il gasolio (+17), 0,880 €/l per il Gpl (invariato) e 1,591 €/kg per il metano (+1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del diesel. Per IP registriamo un rialzo di un centesimo su benzina e gasolio. Per Q8 +2 cent sulla benzina e +4 sul gasolio. Per Tamoil +2 cent sulla benzina e +3 sul gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,938 euro/litro (compagnie 1,943, pompe bianche 1,927), diesel self service a 2,093 euro/litro (compagnie 2,094, pompe bianche 2,092). Benzina servito a 2,074 euro/litro (compagnie 2,115, pompe bianche 1,997), diesel servito a 2,231 euro/litro (compagnie 2,267, pompe bianche 2,162). Gpl servito a 0,755 euro/litro (compagnie 0,764, pompe bianche 0,745), metano servito a 1,570 euro/kg (compagnie 1,565, pompe bianche 1,575), Gnl 1,443 euro/kg (compagnie 1,449 euro/kg, pompe bianche 1,438 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,941 euro/litro (2,149 il servito); IP a 1,951 (2,118 servito); Q8 a 1,938 (2,100 servito); Tamoil a 1,936 (2,014 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,075 (2,284 servito); IP a 2,103 (2,270 servito); Q8 a 2,094 (2,263 servito) e Tamoil a 2,092 (2,174 servito).

