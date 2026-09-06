

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Faccio un appello alla Meloni: quando troverà il coraggio di tassare gli extra profitti delle società energetiche? Bisogna chiedere un contibuto straordinario a chi si è arricchito quando altri erano in difficoltà". Lo ha detto Elly Schlein alla festa del Pd pugliese a Martina Franca.



