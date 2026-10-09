

Seveso, 9 ott. (Adnkronos) - “La nuova arteria stradale rappresenta un’ulteriore chiusura di un tassello, che ci ha consentito di chiudere un passaggio a livello, ma che è indubbiamente una risposta necessaria e doverosa al territorio. Infatti, era un'opera richiesta da anni ed è stato un cantiere lungo e difficile. Un grande ringraziamento a Regione Lombardia e a tutte le strutture di Ferrovie Nord e Fnm che hanno reso possibile la chiusura di quest'opera”. Sono le parole di Fulvio Caradonna, consigliere delegato Fnm, oggi in occasione della cerimonia di inaugurazione, svoltasi a Seveso, della tangenziale Nord di Cesano Maderno, la nuova arteria stradale che collega direttamente Seveso e Cesano Maderno.

“Per quanto concerne l'investimento per la realizzazione di questa nuova arteria stradale, sono stati superati i 20 milioni di euro complessivi. Indubbiamente, le risorse che Regione Lombardia in tutti questi anni ha messo a disposizione a Fnm e a tutto il gruppo ferroviario sono state molto importanti - spiega - Proprio l'altro giorno eravamo in Val Camonica per inaugurare due grossi interventi, che superano gli 80-90 milioni di euro, che sono le centrali di produzione dell'idrogeno”.

“Quest’opera, secondo gli amministratori, sicuramente porterà ad uno snellimento di tutto il traffico in questa zona. Non vivendo in prima persona in questa zona, posso solo testimoniare che è stata una grossa richiesta da parte dei rispettivi sindaci e noi abbiamo acconsentito che si realizzasse il tutto”, conclude Caradonna.

