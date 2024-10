(Adnkronos) - Nei cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia e in quelli di tutto il mondo arriva il nuovo Kid’s Menù con piatti speciali, gadget e una nuova linea di merchandising per bambini ideata da Hard Rock in partnership con il campione Leo Messi

Firenze, Roma, Venezia 25 ottobre 2024 – Insieme alle leggende del rock un nuovo supereroe arriva negli Hard Rock Cafe del mondo: Captain Messi! Con il suo potente calcio, il giocattolo ispirato all’icona del calcio mondiale sarà, infatti, il protagonista in edizione limitata dei nuovi menù per bambini dei cafe inclusi quelli italiani di Firenze, Roma e Venezia. È la prima volta che il campione partecipa alla creazione di un giocattolo a sua somiglianza, in omaggio per tutti i suoi piccoli fan con le proposte food del Kid’s Menù e rappresentato nella nuova collezione retail completa di lunchbox, borracce, zaini, abbigliamento e molto altro, disponibile nei rock shop dei cafe italiani e online.

"I miei figli ed io amiamo guardare insieme i film di supereroi, quindi è stato davvero speciale lavorare con Hard Rock per creare Captain Messi," - ha dichiarato Lionel Messi - "Spero che possa ispirare i giovani fan e le famiglie a lavorare duramente e a credere in sé stessi per fare grandi cose."

In Europa il lancio della nuova partnership con Leo Messi è stato accolto con due eventi speciali nei cafe di Londra Piccadilly e quello italiano di Firenze, con attività di intrattenimento per bambini e famiglie. Mentre Lionel Messi, in persona, ha fatto una sorpresa in grande stile, apparendo a un evento per famiglie e ospiti speciali radunati ieri all’Hard Rock Cafe di Hollywood in Florida.

Nello speciale menù per bambini di Hard Rock si sono aggiunte due novità: la pizza al formaggio e la pizza al salame, insieme a una varietà di opzioni per tutti i gusti, dalle insalate di pollo alla griglia con frutta fresca ai chicken tenders.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra incredibile partnership con Lionel Messi e aver trovato insieme un nuovo modo per rappresentare tutta la gioia che riesce a portare alle persone in tutto il mondo,” ha dichiarato Jim Allen, CEO di Seminole Gaming e Presidente di Hard Rock International.

Negli ultimi tre anni, Lionel Messi è stato, infatti, un partner e ambasciatore nel mondo del brand Hard Rock. Di recente è stato protagonista della campagna "Come Together" di Hard Rock, celebrando il lancio del programma fedeltà Unity by Hard Rock™ che offre una serie di vantaggi e servizi in più di 200 location Hard Rock, dove i membri possono guadagnare e riscattare Unity Points per notti gratuite in hotel, esperienze culinarie, merchandising del Rock Shop® e altro ancora.

Durante l'evento di lancio di Captain Messi al Seminole Hard Rock di Hollywood, Hard Rock ha anche donato un assegno di 1.000.000 di dollari a Chef José Andrés, Fondatore della World Central Kitchen, e a Brad Keiserman, Vice Presidente Senior della Croce Rossa Americana, per sostenere gli aiuti e le operazioni di soccorso per le persone colpite dagli uragani Helene e Milton. I fondi contribuiranno al recupero immediato e alla ricostruzione a lungo termine delle comunità devastate dalle tempeste catastrofiche, dalla Florida alle Carolina fino al Tennessee.

