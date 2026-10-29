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Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Come rendere le reti idriche più efficienti e sicure? Come recuperare valore dai rifiuti? E come pianificare gli investimenti necessari alla transizione ambientale? Sono solo alcune delle domande al centro della partecipazione di Gruppo Cap a Ecomondo 2026, in programma alla Fiera di Rimini dal 3 al 6 novembre. La green utility lombarda sarà presente nella Hall B7-D7, Stand 004, con un calendario di incontri dedicati ai principali temi della gestione delle risorse idriche e dei servizi ambientali.

Dal servizio idrico al trattamento dei rifiuti, fino alla ricerca applicata: tecnici ed esperti di Gruppo Cap e Cap Evolution racconteranno come l’innovazione tecnologica può rendere le infrastrutture più efficienti, trasformare gli scarti in risorse e sostenere, anche sul piano economico, il percorso verso la transizione ambientale.

La resilienza delle infrastrutture idriche è uno dei temi portanti del programma, con approfondimenti sulla digitalizzazione delle reti, sulla loro sicurezza e sulle strategie per accelerare il risanamento delle condotte. La gestione dell'acqua viene affrontata anche nella prospettiva della resilienza climatica, del riutilizzo circolare e delle soluzioni per rispondere alla presenza di contaminanti emergenti.

Accanto al servizio idrico, trova spazio la dimensione industriale dell'economia circolare: dal recupero delle risorse e dalla prevenzione dei rifiuti alla simbiosi industriale, fino alle nuove prospettive aperte dal Circular Economy Act. Il calendario comprende inoltre contributi sulla valutazione costi-benefici degli investimenti ambientali e sulle soluzioni basate sulla natura per le città.

Gli appuntamenti di Ecomondo offrono l'occasione per confrontarsi sulle soluzioni già applicabili e sulle sfide ancora aperte, mettendo in relazione gestione delle infrastrutture, recupero delle risorse e pianificazione degli interventi.

