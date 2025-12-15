

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - La decisione del Consiglio di Stato di sospendere l’efficacia della sentenza del Tar Lazio sul cannabidiolo, che confermava la scelta del governo di considerarlo sostanza stupefacente, rappresenta l’ennesimo schiaffo alla guerra ideologica portata avanti dal governo. Un governo che, invece di occuparsi dei problemi reali del Paese, continua ostinatamente a cercare nemici immaginari, costruendo allarmi e crociate propagandistiche sulla pelle di migliaia di lavoratrici e lavoratori”. Così Marco Furfaro, componente della segreteria nazionale del Partito Democratico.

“È stato finalmente messo nero su bianco ciò che denunciamo da tempo: questa scelta avrebbe prodotto danni enormi, senza alcuna base scientifica solida, colpendo una filiera che garantisce lavoro, investimenti, innovazione e ricchezza al Paese. Ora il governo la smetta di accanirsi e si assuma finalmente la responsabilità di garantire certezza del diritto, stabilità normativa e tutela dell’occupazione. La politica dovrebbe difendere i lavoratori, non usarli come bersaglio delle proprie follie ideologiche”.

