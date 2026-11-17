

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) - "I test multigenici rappresentano un'applicazione concreta della medicina di precisione nel tumore della mammella. Oggi, grazie a questi strumenti, possiamo individuare le pazienti che possono omettere in sicurezza la chemioterapia nel proprio percorso di cura. In Italia nel 2021 è stato istituito un fondo per il rimborso di questi test e, proprio poche settimane fa, è stata annunciata la loro introduzione nei Lea. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso una maggiore possibilità di accesso a strumenti fondamentali per le pazienti con tumore della mammella. Tuttavia, come emerge anche dall'analisi dell'Osservatorio nazionale Aiom, in Italia una quota di pazienti non ha ancora accesso a questa opportunità: a fronte di circa 13.000 test potenzialmente effettuabili, ne sono stati eseguiti soltanto 9.800. A questo si aggiunge una disparità tra le diverse Regioni. In un'ottica di equità nell'accesso all'innovazione diagnostica e terapeutica, è quindi importante compiere un ulteriore passo avanti per garantire a tutte le pazienti la possibilità di usufruire di questa tecnologia e di questi test". Lo ha detto Carmine De Angelis, associato di Oncologia clinica e traslazionale presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, al XXVIII Congresso nazionale Aiom, a Roma dal 13 al 15 novembre.

