Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Rispondere ai bisogni insoddisfatti delle donne con tumore al seno metastatico e supportarle nella comprensione del percorso terapeutico. Sono i principali obiettivi di 'In seno al futuro', una campagna di sensibilizzazione di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, con la collaborazione delle associazioni pazienti A.N.D.O.S. onlus nazionale e Europa Donna Italia Aps, della Società italiana di psico-oncologia (Sipo), e con il patrocinio di Fondazione IncontraDonna e Salute Donna Odv, presentata oggi a Milano.

La campagna nasce dall'esigenza di accompagnare le pazienti nel percorso di cura, dalla diagnosi al trattamento, e si sviluppa attraverso 5 video che raccontano questo cammino. La voce narrante della storia è affidata a La Pina, conduttrice e speaker radiofonica di Radio Deejay, che introduce e chiude ogni puntata e invita a riflettere sul significato più profondo delle immagini che scorrono. Ogni video rappresenta una fase del viaggio ed è contraddistinto da un simbolo, un'immagine evocativa che richiama il significato di ogni singolo momento vissuto: l'onda, per raffigurare l'attimo impetuoso e travolgente della diagnosi; l'albero, ramificato come le tante opzioni terapeutiche a disposizione e come le molteplici figure professionali che prendono in carico la paziente; lo specchio che permette di guardarsi dentro e di avere una percezione di sé come persona e non come paziente, e infine una tavolozza di colori che la donna ha in mano per poter ridipingere la propria vita, attraverso il sostegno e il ritorno ad una socialità più consapevole. Tutti i contenuti, compresi gli approfondimenti sulla patologia, sono contenuti sul sito dedicato www.insenoalfuturo.it.

In Italia - ricorda una nota - 37mila donne vivono con carcinoma mammario metastatico, noto anche come carcinoma mammario di IV stadio. Nel 2023 sono state registrate 55.900 nuove diagnosi di tumore al seno, di cui 6-7% già di IV stadio (o già in fase metastatica). Si parla di metastasi quando le cellule tumorali si diffondono dalla mammella ad altre parti del corpo. Questo può accadere anche molti anni dopo l'intervento chirurgico e le terapie post-operatorie, nonostante il tumore primario sia stato completamente rimosso.

"Il primo a prendere in carico una paziente con tumore al seno metastatico è il medico oncologo - spiega Grazia Arpino, professore associato di Oncologia medica e responsabile del gruppo tumore mammario presso l'Università Federico II di Napoli - Coinvolgendo più specialisti, valuta lo stato e le caratteristiche della neoplasia e decide di conseguenza il percorso di cura. Tanti sono gli specialisti che lavorano con la paziente, ma anche tante sono le diverse forme di tumore al seno metastatico e le varie tipologie di trattamento da valutare. Per questo i controlli periodici che si fanno dopo la prima diagnosi diventano fondamentali per individuare, il più precocemente possibile, eventuali metastasi e per poter intervenire in modo tempestivo con la terapia adeguata".

Quella del tumore al seno metastatico, sempre di più, oggi è una condizione cronicizzabile, anche se non guaribile, perché esistono diverse possibilità terapeutiche, grazie alle quali le pazienti possono convivere con la malattia e mantenere una buona qualità di vita, anche per anni. "I progressi scientifici in questo ambito hanno consentito un aumento della sopravvivenza di queste pazienti e si può affermare che il tumore in fase avanzata ha sempre più spesso il carattere di malattia cronica - sottolinea Valentina Guarneri, professore ordinario di Oncologia medica, Università di Padova - Le possibilità di trattamento sono prevalentemente farmacologiche e sono molteplici. La scelta dipende da molti fattori: dalla storia clinica della paziente, dal tipo di tumore e dalle sue caratteristiche molecolari, dal numero e dalla posizione delle metastasi. Per i tumori Hr positivi abbiamo la terapia ormonale o endocrina che può essere combinata a farmaci target. Per il tumore Her2 positivo la chemioterapia e i farmaci anti Her2. In un sottogruppo di tumori triplo negativi possiamo sfruttare l'immunoterapia che coinvolge il sistema immunitario. A queste opzioni si aggiungono le terapie loco-regionali, come la chirurgia, la radioterapia e la radiologia interventistica".

Nel percorso di cura, oltre al trattamento farmacologico o chirurgico - rimarcano gli esperti - è fondamentale che sia incluso anche un sostegno psicologico per approfondire l'impatto psico-emotivo del cancro e per intervenire sui fattori psicologici, comportamentali e sociali che possono presentarsi nel processo di malattia e di cura. Lo specialista in grado di trattare questo aspetto è lo psico-oncologo. "A partire dal momento in cui riceve una diagnosi, una paziente con tumore al seno metastatico potrebbe soffrire di ansia, depressione e distress emozionale, che va da sentimenti di vulnerabilità, tristezza e paura, a condizioni più gravi quali depressione, ansia, panico e isolamento sociale - afferma Marco Bellani, Università degli Studi dell'Insubria e past president Sipo - Il percorso che lo psico-oncologo disegna con lei ha l'obiettivo di migliorare la sua qualità di vita, limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche importanti, aiutarla a mantenere il controllo in una fase delicata della malattia e a riprogettare la propria vita. L'intervento psico-oncologico deve essere rivolto anche alla famiglia della paziente. Da anni, la Sipo e le associazioni pazienti si stanno battendo affinché questo servizio fondamentale nel percorso di cura sia messo a disposizione in tutte le Breast Unit".

"Una delle principali necessità per le pazienti con tumore al seno metastatico è quella di avere disegnato un percorso univoco e specifico, con un accesso a esami e visite fluido e su questo le Associazioni stanno lavorando molto - evidenzia Flori Degrassi, presidente Associazione nazionale donne operate al seno - La malattia oncologica ha effetti anche sulla vita sociale e lavorativa di una donna. Può capitare che la donna veda ridursi il proprio ruolo personale e professionale nel contesto sociale. Servono percorsi di affiancamento e riorientamento affinché riesca a ritrovare la fiducia in sé stessa e nelle sue capacità. E' fondamentale non solo promuovere nuove misure di natura contrattuale, ma anche supportarla nei percorsi di reintegrazione nel lavoro. In questo senso, il lavoro delle Commissioni deve essere omogeneo in tutto il territorio".

"Grazie agli importanti passi avanti della ricerca scientifica, le nuove terapie hanno permesso di aumentare la sopravvivenza delle pazienti con tumore al seno metastatico - rimarca Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia Aps - Questo, tuttavia, ci obbliga a mantenere alta l'attenzione sulla qualità della vita delle donne, affinché convivere con la malattia non metta a rischio il loro benessere personale, familiare e sociale. Anche in questo le associazioni di pazienti svolgono un ruolo fondamentale di informazione, caring e guida nei momenti di disorientamento, oltre a farsi portavoce dei loro diritti e delle loro istanze presso le istituzioni locali e nazionali".

"L'alleanza terapeutica che abbiamo con AstraZeneca si rafforza con la campagna 'In seno al futuro', che intende essere molto di più di un'iniziativa di disease awareness. Siamo consapevoli - dichiara Mauro Vitali, Head of Oncology Business Division Daiichi Sankyo Italia - che ogni paziente vive la propria malattia in modo unico e personale, e dunque possiede una prospettiva unica sulla propria condizione. Partendo dall'ascolto delle pazienti, ci siamo posti l'importante obiettivo di tracciare un percorso di cura che sia in grado di rispondere alle necessità e ai bisogni. Con una narrazione coinvolgente, che favorisce la piena comprensione della malattia e delle diverse opzioni di trattamento a disposizione, offriamo un aiuto concreto per migliorare la qualità di vita".

'In seno al futuro' "non è solo una campagna di sensibilizzazione, ma un progetto pensato per creare una rete di supporto attorno alle pazienti. Con questa iniziativa, insieme a Daiichi Sankyo, alla comunità scientifica e alle associazioni di pazienti, ci proponiamo di affrontare la complessità del tumore al seno metastatico, fornendo informazioni chiave per il percorso delle donne che ricevono questa diagnosi. La ricerca scientifica sta rivoluzionando il trattamento delle patologie oncologiche e risulta fondamentale che ogni paziente abbia accesso a un percorso di trattamento personalizzato e riceva un supporto multidisciplinare continuo", conclude Alessandra Dorigo, Head of Oncology AstraZeneca.