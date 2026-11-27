

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - Europa Donna Italia apre una nuova fase della propria storia. Alessandra Carra succede a Rosanna D’Antona, che lascia la presidenza del Cda dopo sedici anni alla guida dell’associazione, durante i quali ne ha accompagnato la crescita e consolidato il ruolo di interlocutore istituzionale sui temi della prevenzione, della cura e dei diritti delle pazienti con tumore al seno. I membri del Cda le hanno proposto di proseguire il suo impegno in Europa Donna Italia nel ruolo di presidente onorario.

Alessandra Carra - informa una nota - ha maturato una lunga esperienza manageriale e internazionale, ricoprendo ruoli apicali e sviluppando competenze strategiche nella gestione di organizzazioni complesse. "Raccogliere il testimone da Rosanna D’Antona è per me motivo di grande orgoglio. Accolgo questo nuovo incarico con impegno e passione, consapevole del valore e della responsabilità di rappresentare un’associazione come Europa Donna. Il ruolo dell’advocacy nella sanità è fondamentale, oggi più che mai -dichiara Alessandra Carra, nuova presidente di Europa Donna Italia-. La voce delle pazienti deve essere tutelata, ma soprattutto ascoltata in tutti i luoghi in cui si prendono decisioni che riguardano la loro salute e la loro qualità di vita. Lavorerò, insieme a una squadra competente, per continuare a dare forza a questa voce e incidere concretamente sulle politiche sanitarie".

In sedici anni di presidenza Rosanna D’Antona - si legge - ha contribuito a trasformare Europa Donna Italia in una realtà strutturata e riconosciuta. Sotto la sua guida è cresciuta una rete nazionale di associazioni e Delegazioni regionali, si sono consolidate le alleanze con la comunità scientifica, si è costruito un dialogo con il mondo parlamentare attraverso l’Alleanza di Europa Donna Parlamento e si sono avviate collaborazioni con organismi nazionali come Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. "Sono stati sedici anni intensi, entusiasmanti e impagabili - dichiara D’Antona-. Insieme alle associazioni abbiamo compiuto un passaggio importante, trasformando il volontariato in una realtà professionale, competente e capace di rappresentare le esigenze delle pazienti. Oggi Europa Donna è un punto di riferimento nazionale e regionale per i diritti delle donne con tumore al seno. Un risultato che mi rende orgogliosa, anche se c’è ancora molta strada da fare. Ora è il momento di voltare pagina, con la soddisfazione di quanto costruito e la fiducia in chi porterà avanti questo percorso". Con il nuovo mandato - conclude la nota - Europa Donna Italia prosegue il proprio impegno per rafforzare la rappresentanza delle associazioni di pazienti, e contribuire a un sistema sanitario sempre più attento ai bisogni e ai diritti delle donne con tumore al seno.

