Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "La vittoria dei liberali in Canada è un chiaro segnale contro le politiche sovraniste di Donald Trump. Di fronte alle minacce del presidente Usa, i cittadini canadesi scelgono una visione del mondo aperta, inclusiva e democratica. Un messaggio forte per il mondo intero". Così l'eurodeputato Pd Matteo Ricci, in un post sui social.