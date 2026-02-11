

Ottawa, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - Il sospettato della sparatoria di Tumbler Ridge, che ha causato nove morti nel Canada occidentale, è una donna transgender di 18 anni, che ha anche sparato alle forze dell'ordine. Lo hanno dichiarato i servizi di polizia durante una conferenza stampa. All'arrivo delle forze dell'ordine sul luogo della strage in una scuola media-superiore, “sono stati sparati colpi di arma da fuoco nella loro direzione” da questa persona, nata di sesso maschile, ha spiegato il vice commissario della Royal Canadian Mounted Police, Dwayne McDonald. Ha inoltre ucciso sua madre e suo fratello, ha aggiunto.

