Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Esprimo profondo cordoglio alla comunità canadese e ai familiari delle vittime per la terribile sparatoria avvenuta in Canada. A tutti loro giunga la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica". Così su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
Canada: La Russa, 'cordoglio per terribile sparatoria'
11 febbraio, 2026 • 13:53
