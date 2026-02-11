

Ottawa, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministro canadese Mark Carney ha definito la sparatoria di massa avvenuta nella remota cittadina canadese di Tumbler Ridge un atto di "crudeltà inaudita" e ha dichiarato il Paese in lutto. "Questi bambini e i loro insegnanti sono stati testimoni di una crudeltà inaudita. Voglio che tutti sappiano questo: a nome di tutti i canadesi, tutto il nostro Paese è al vostro fianco", ha affermato, parlando in francese al parlamento. "Ciò che è accaduto ha lasciato la nostra nazione sotto shock e tutti noi in lutto".

