Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "Dall'Osservatorio vesuviano si dichiara non esservi allo stato evidenze di immediata eruzione. Dobbiamo, quindi, lavorare per la normalità ma essere sempre pronti a tutte le evenienze". Così in Aula alla Camera il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso dell'informativa urgente sui Campi Flegrei.