

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Strana la rivoluzione promessa dai 5s. Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e invece alla fine l’unica cosa che hanno aperto è la porta a De Luca che hanno sempre attaccato per la sua gestione del potere. Evidentemente si sono ben integrati con un vecchio sistema che i cittadini campani non vogliono più". Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine della conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega del collegio di Benevento Luigi Barone e Teresa Ciarlo.

"Per nostra fortuna Fico è il punto debole della coalizione Pd - M5s che peraltro qui a Benevento è all’opposizione di Mastella a cui consiglio vivamente di scegliere Cirielli con il quale ha già governato in provincia di Salerno e oggi tutto l’elettorato moderato libero è nel centrodestra. Se c’è una forza in grado di garantire il vero cambiamento è il centrodestra unito e forte e la Lega sarà decisiva in questa sfida", conclude.

